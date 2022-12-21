В Новосибирске двое оставшихся без присмотра детей погибли при пожаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске двое детей, оставшившихся без присмотра, погибли при пожаре в квартире на Первомайке, сообщает «Сиб.фм». По данным издания со ссылкой на мать задохнувшихся угарным газом детей, годовалая девочка и двухлетний мальчик остались дома одни, потому что их 19-летняя няня ушла в салон красоты.

По словам матери, за свои услуги няня получала около 4 тысяч рублей в день. Как объяснила потерпевшая, во вторник утром она перевела оплату девушке и спросила, чем занимаются сын и дочь. Няня заверила клиентку, что с малышами «все в порядке», однако через некоторое время мама узнала о смерти своих детей.

Я прилегла отдохнуть, проснулась от страшного звонка. Мне сообщили, что детей больше нет, — сказала она.

По словам матери, пожар в квартире начался в 14:45, все это время за детьми никто не присматривал. Женщина выяснила, что в 10 утра няня ушла на ресницы, а сейчас не выходит на связь и добавила ее в черный список в социальной сети «ВКонтакте».

Она находится у себя дома на Шлюзах. Пишет мне сообщения, что ей все равно. Говорит, что это наши проблемы. Она добавила меня в черный список и не выходит на связь, — добавила потерпевшая.

Женщина отметила, что сейчас занимается похоронами детей, поэтому выяснять отношения с няней ей некогда. Она надеется, что правоохранители сами разберутся в причинах трагедии.

Насколько я знаю, пока никого не задерживали. Но надеюсь, няню арестуют, — подытожила она.

21 декабря следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли двое детей. По данным пресс-службы ведомства, речь идет ч.2 ст. 105 (убийство малолетних).

3 декабря мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.