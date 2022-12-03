Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме под Красноярском

Фото: t.me/krksledkom

Фото с места происшествия

Мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Сообщение о возгорании поступило от соседей в три часа ночи. В доме пожарные обнаружили троих человек. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей — 4-летняя дочь и 7-летний сын — умерли в машине скорой помощи.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предположительно, причиной возгорания явилось нарушение правил монтажа и эксплуатации печи. В ходе осмотра установлено, что дымоход находился в непосредственной близости с деревянным потолочным перекрытием, — говорится в сообщении Следкома.

Сейчас следствие проводит действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что на территории Микояновского мясокомбината вблизи метро «Волгоградский проспект» в Москве произошел мощный пожар. Из здания были эвакуированы 20 человек.