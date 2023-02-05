В Петербурге девочка разбила стекло битой и стала кидать осколки на тротуар

Фото: Shutterstock

Жители Санкт-Петербурга вызвали спасателей, чтобы снять девочку с подоконника в одном из домов на набережной реки Мойки, сообщает телеканал 78.ru. Женщина, ставшая свидетельницей странного поведения ребенка, запечатлела произошедшее на камеру. По ее словам, девочка выбила стекло бейсбольной битой, а после стала кидать осколки на тротуар. После этого она стала выбрасывать из окна карандаши, фломастеры и другие предметы, взобравшись на подоконник.

Набережная реки Мойки. Девочка из окна вылезает и кидает разбитые стекла прямо на улицу. Ребенок на третьем этаже, только что кидала стекла вниз. У ребенка в руках металлическая бейсбольная бита, она выкидывает всякие предметы из окна. Ставни внизу нету, упасть ребенку как нечего делать, — сообщила петербурженка с места событий.

Очевидцы разволновались из-за необычного поведения ребенка и позвонили по номеру 112. На вызов приехали пожарные. Соседка семьи, где живет ребенок, рассказала, что мать девочки ушла в магазин, оставив ее без присмотра.

Ранее в отделе СКР по Башкортостану сообщили, что в городе Стерлитамаке на выходе из пункта выдачи товаров одного из маркетплейсов крупная глыба из снега и льда упала на десятилетнюю девочку. Школьница была вместе с матерью, которая не пострадала от обрушившейся наледи. Девочку доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Прокуратура начала уголовное разбирательство из-за ЧП.