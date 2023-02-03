Коммунальщиков в Стерлитамаке могут наказать за разбитый череп школьницы В Стерлитамаке прокуратура проверит службы ЖКХ из-за падения льда на голову девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Стерлитамаке 3 февраля на выходе из пункта выдачи товаров крупная глыба из снега и льда упала на голову десятилетней девочки, передает управление СКР по Башкортостану. Школьница была вместе с матерью, которая не пострадала от обрушившейся наледи. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Ее состояние оценивается как тяжелое. Прокуратура начала уголовное разбирательство из-за ЧП.

На 10-летнюю девочку упала наледь с многоквартирного дома, когда она выходила из пункта доставки товаров, расположенного в этом же доме, вместе с матерью. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Медиками ее состояние оценивается как тяжелое, — передает пресс-служба УСКР.

В прокуратуре республики установят, есть ли вина коммунальных служб в произошедшем.

Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи, — говорится в сообщении прокуратуры республики.

Ранее в Москве прокуратура возбудила уголовное дело после падения сосульки на директора департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова. Врачи диагностировали у него ушиб головы и травму шейного отдела позвоночника.