В Москве возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС Елизарова

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Прокуратура возбудила уголовное дело после падения сосульки на директора департамента оперативного управления МЧС генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова, сообщает РЕН ТВ. Следствию предстоит установить лиц, ответственных за очистку фасада и кровли здания от снега.

В результате падения ледяной глыбы на западе Москвы на улице Инициативной 50-летний директор Елизаров был госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушиб головы и травму шейного отдела позвоночника. Сотрудник ведомства находился в тяжелом состоянии.

Ранее в Сети появилось видео с места гибели 13-летнего подростка под завалами снега в деревне Захарково в Красногорске. На кадрах видно домовладение, возле которого ребенок скончался. Территория вокруг него завалена снегом.

По сведениям Telegram-канала SHOT, погибший подросток — сын бывшего совладельца и председателя совета директоров Алтайэнергобанка Сергея Вострикова. Упавшим с крыши снегом его засыпало во время прогулки с собакой. Мать и старший брат подростка вытащили его из-под снежного завала, внесли в дом и вызвали скорую помощь. Тело скончавшегося мальчика отправлено в морг на экспертизу. Прокуратура Московской области начала проверку по факту смерти подростка.