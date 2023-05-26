В Ростуризме не видят дополнительных угроз для отдыхающих из-за дронов Эксперт Ростуризма Уманский: не видим дополнительных угроз для отдыхающих из-за дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с отслеживание беспилотников в приграничных регионах России никак не должна повлиять на курортный сезон, заявил в разговоре с NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он уверен, что грядущее лето не будет уступать по потоку туристов прошлому году.

Никаких заявлений со стороны регулятора или уполномоченных органов относительно безопасности отдыха не поступало. Мы о них не знаем. В настоящий момент могу сказать, что на курортах абсолютно спокойная обстановка. Отели и вся сопутствующая инфраструктура готовятся к сезону. Мы ожидаем уверенный, хороший летний сезон, бронирование по накопленному объему идет даже больше, чем в прошлом году, — заявил Уманский.

При этом он отметил, что в мае наполняемость гостиниц все-таки снизилась.

В мае динамика немножко замедлилась, но, опять-таки, относительно прошлого года. Потому что в прошлом году действовала программа кешбэка. По накопленному результату мы идем даже с превышением показателей прошлого года по бронированию, так что на летний предстоящий сезон на южных наших территориях мы смотрим с оптимизмом, — заявил представитель Ростуризма.

При этом Уманский признал, что сложности вызывает динамика бронирования отелей в Крыму. По его мнению, это связано с текущей транспортной доступностью региона. Глава комитета выразил надежду, что с ростом заполняемости кубанских отелей внимание туристов привлечет и Крымский полуостров.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что на юге России сохраняется высокий уровень безопасности для туристов. По его мнению, недавние взрывы беспилотников в Краснодаре и Ростовской области не должны влиять на намерения туристов посетить регион.