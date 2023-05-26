Военэксперт оценил безопасность туристических направлений юга России Военэксперт Матвийчук: не вижу опасности для туристического сезона на юге России

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Сочи

На юге России сохраняется высокий уровень безопасности для туристов, сообщил NEWS.ru военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, недавние взрывы беспилотников в Краснодаре и Ростовской области не должны вселять неуверенность и сеять панику.

Я думаю, каждый должен решать сам, ехать сейчас на юг или нет. Действительно, по Краснодару и Ростовской области сейчас ударили беспилотники, и страх этот остается. Однако менять свои планы не стоит. Сейчас специально пытаются создать среди людей панику и неуверенность. Поехать в Крым можно, опасности будущей не вижу, — рассказал Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей с взрывом из Краснодара. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения.

Позже оперативный штаб подтвердил взрывы. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной взрыва стало падение двух беспилотников. Он уточнил, что в результате происшествия повреждены здания, однако ущерб инфраструктуре не нанесен, жертв нет.