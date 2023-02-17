В Ростовскую область прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса Голубев: в Ростовскую область за 2022 год прибыли почти четыре миллиона жителей Донбасса

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Василий Голубев

С февраля по октябрь 2022 года в Ростовскую область прибыли около четырех миллионов жителей Луганской и Донецкой народных республик, приводит РИА Новости заявление губернатора Василия Голубева. Глава региона уточнил, что в связи с принятием ЛНР и ДНР в состав России с 5 октября прошлого года подсчет пересекающих границу прекращен.

С 18 февраля по 5 октября 2022 года въехали через границу Ростовской области почти 4 миллиона человек, в том числе около 580 тысяч детей, — заявил Голубев.

Ранее стало известно, что бизнесмена из Люблина (Польша) по имени Ежи Анджеевский, который приютил 40 украинских беженцев после начала СВО, оштрафовали за «оскорбление украинцев» по национальному признаку. Управляющий базой отдыха периодически писал посты в социальных сетях, где называл себя «врагом Бандеры и Гитлера», которыми заинтересовалась местная организация, написавшая заявление в полицию.

Ранее премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.