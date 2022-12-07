Премьер Эстонии предложила украинским беженцам ехать в Финляндию Премьер-министр Эстонии Каллас: украинским беженцам лучше ехать в Финляндию

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь больше, чем в Эстонии. Политик уточнила, что в Прибалтике наблюдаются проблемы с электричеством, а с наступлением холодов энергопотребление может превысить ее производство, пишет EADaily.

Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам с Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше. Я не представляю, что мы можем сказать беженцам на границе: возвращайтесь назад. Мы можем сказать: мы не можем вам помочь на таком уровне, как помогали раньше, а, например, Финляндия может помочь лучше, — объяснила Каллас.

Премьер-министр добавила, что энергетический кризис приведет к росту цен на электроэнергию в Эстонии и запланированным перерывам в ее подаче. Она уточнила, что в таких условиях обеспечить украинских беженцев нужным объемом помощи было бы проблематично. При этом Каллас уточнила, что Эстония продолжает поддерживать Украину и помогает ей восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Эстонии €21 млн дополнительно к выделенным ранее €135 млн в виде компенсации за поставленное на Украину оружие. В Минобороны республики заявили, что эти средства могут быть использованы для восстановления военного потенциала страны.