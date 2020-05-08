В Ростовской области отменят часть ограничений режима самоизоляции

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Власти Ростовской области намерены приступить к поэтапному ослаблению ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, соответствующее распоряжение должно быть подписана до 12 мая.

На первом этапе мы возобновим работу сферы потребительских услуг. Но при этом они должны будут соблюдать все санитарные требования, — сказал Голубев в эфире телеканала «Россия 1» (ГТРК «Дон-ТР»).

Вместе с тем, отметил он, до конца мая в регионе сохранится действие пропусков, которые дают возможность перемещаться на работу и обратно. Кроме того, введжён так называемый масочный режим: появляться в городе без средств защиты будет нельзя.

Ранее, как NEWS.ru, в Минздраве предупредили, что нарушение правил пребывания на улице и в общественных местах может сказаться на сроках отмены самоизоляции. Кроме того, могут потребоваться новые ограничительные меры,