В Ростове-на-Дону мужчина прикурил от Вечного огня

https://static.news.ru/photo/54ab7fd8-0673-11eb-9187-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostovnadonu/vk.com

После того как в Сети появилось видео, на котором молодой человек решил зажечь сигарету от Вечного огня в Ростове-на-Дону, полицейские начали проверку. Об этом сообщил представитель ГУ МВД России по региону.

Видеозапись появилась в паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте». На кадрах мужчина прикуривал от Вечного огня на Театральной площади.

Полицией по данному факту организована проверка, — сказал собеседник РИА Новости.

При этом ролик собрал несколько десятков тысяч просмотров всего за несколько часов и вызвал шквал негативных комментариев.

Но это не первый случай странного поведения россиян у мемориалов. В июле Кронштадтский районный суд Петербурга завершил рассмотрение дел трёх жителей города, которые жарили шашлык на Вечном огне. Один из фигурантов, Николай Поликарпов, получил два года ограничения свободы (наказание, не связанное с изоляцией от общества). В июне позагорать в чаще Вечного огня решил мужчина в городе Артёме. В мае вандалы потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле. В этом же месяце житель подмосковного города Одинцово решил вскипятить ведро с водой на мемориале с Вечным огнём, а неизвестная женщина погасила Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, в конце сентября в Сочи женщина решила позагорать на мемориальном комплексе, возведённом в память о воинах, умерших в городских госпиталях от ран в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы запечатлели фото, на котором видно, как незнакомка расположилась на траве среди плит, установленных в районе захоронения.