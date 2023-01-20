В российском регионе запретили полеты гражданских беспилотников Губернатор Воронежской области сообщил о запрете полетов гражданских беспилотников в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области введен запрет на полеты беспилотников гражданского назначения, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Он добавил, что власти области будут отдельно рассматривать обращения об использовании предприятиями и компаниями беспилотников «в мирных целях».

Поддержал решение запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения. Это будет позволено только отдельным органам власти, а также силовым структурам, — написал Гусев.

Член Ассоциации юристов России Коба Оржония отмечал, что запуск дрона во дворе своего дома без специального разрешения может обойтись россиянам штрафом до 50 тысяч рублей. Ограничения касаются беспилотников, чья масса составляет не более 150 граммов.

Ранее возможность полета для беспилотников ограничили в воздушном пространстве Санкт-Петербурга. Запрет на полеты БПЛА продлился с 13 по 19 января. В эти дни на территории Петербурга прошли мероприятия в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомственной охране сбивать беспилотники при помощи спецсредств. Также сотрудники ведомственной охраны получат возможность подавлять сигналы управления БПЛА.