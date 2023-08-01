В российском регионе задержали учительницу при попытке поджога военкомата Baza: в Воронежской области задержали учительницу за попытку поджога военкомата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Воронежской области 24-летняя учительница истории задержана сотрудниками полиции при попытке поджога здания военкомата. По сведениям канала, совершить диверсию ее убедили телефонные мошенники. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, накануне вечером педагог приехала к зданию военкомата в городе Россошь и бросила в него «коктейль Молотова». После этого она была задержана и доставлена в отделение МВД.

По информации канала, в ходе допроса учительница рассказал, что несколько дней назад ей позвонил человек, который представился сотрудником ЦБ России. Он заявил, что с банковскими счетами девушки производятся мошеннические действия. За этим последовал звонок от «сотрудников правоохранительных органов», которые сообщили учительнице, что мошенник, пытающийся похитить ее деньги, находится в военкомате и для его задержания необходимо бросить в здание коктейль Молотова.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении учительницы уголовного дела.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Казани задержали 62-летнюю пенсионерку при попытке поджога здания военкомата. По данным канала, совершить этот поступок ее убедили некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в Крыму 30 июля задержали 51-летнюю учительницу русского языка, которая бросила в здание военкомата «коктейль Молотова» в здание военкомата. У нее в телефоне была найдена переписка с куратором, уточняет канал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.