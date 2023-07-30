Учительница русского языка попыталась сжечь крымский военкомат SHOT: в Крыму задержана учительница русского языка за попытку поджечь военкомат

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Telegram-канал SHOT сообщает о задержании 51-летней учительницы русского языка за попытку поджечь военный комиссариат в Крыму. По данным канала, женщина кинула «коктейль Молотова» в здание военкомата, но поджога не произошло. Кроме того, у нее в телефоне найдена переписка с куратором, уточняет канал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Педагог пришла в районе семи вечера к зданию военкомату в Феодосии на Земской улице и кинула в военкомат бутылку с горючей смесью, однако она не долетела и разбилась при приземлении на асфальт, утверждает SHOT. Вспыхнувшее после этого пламя быстро потухло и на здание не перекинулось, уточняет канал.

Канал отмечает, что женщина была задержана сотрудниками военкомата, сейчас она на допросе у силовиков.

Ранее полиция задержала в Бердске Новосибирской области 51-летнего мужчину, который ранее предпринял попытку сжечь местный военкомат. Подозреваемый сознался в содеянном.

О поджоге военкомата в Бердске стало известно утром 20 июля. Сам инцидент произошел вечером в среду, 19 июля. Злоумышленник облил горючей жидкостью дверь военкомата, поджег и скрылся в неизвестном направлении. Пламя потухло само. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пятилитровую пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости и черный пакет.