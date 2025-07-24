В российском регионе в поселок наведались опасные хищники «Сiбдепо»: в Кузбассе медвежата пришли в поселок

В Кузбассе, в поселок Федоровка ранним утром пришел медвежонок, сообщает «Сiбдепо». Отмечается, что пока хищник разгуливал между домами, к нему присоединился второй.

Выходили медвежата из леса в жилой массив! — цитирует издание местного жителя.

Камеры зафиксировали, как небольшой, но ловкий хищник взобрался на высокий металлический забор, деформировал его, затем перебрался через преграду, спрыгнул и оказался в жилой зоне. Отмечается, что медвежата спокойно гуляли между домами.

Ранее на Камчатке в Елизовском районе медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова, инцидент случился в районе Мутновской геоэлектростанции, когда женщина спала в палатке. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, у нее остались множественные обширные укушенные и рваные раны, а также перелом.

До этого в Соболевском районе Камчатки ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Теперь находиться на улице после 20:00 не рекомендуется.