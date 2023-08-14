В российском регионе попытались поджечь военкомат Baza: в Полевском задержали попытавшегося поджечь военкомат мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что местный житель Полевского в Свердловской области предпринял попытку поджечь военкомат, бросив в него коктейль Молотова. По данным канала, загорелась дверь, но ее быстро потушил сторож. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Житель города Полевской бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь местного военкомата. Дверь загорелась, но быстро была потушена сторожем здания, — подчеркивается в сообщении.

Злоумышленник сбежал с места инцидента и попытался скрыться, но полиция задержала его уже через несколько минут. Сейчас в полиции решают, что делать с 45-летним поджигателем.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 24-летнего мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь военкомат. Молодого человека заметили у военкомата Петроградского района города вечером 10 августа, его обыскала полиция и нашла в рюкзаке бутылку с бензином. Злоумышленник во время допроса не смог объяснить мотивы своих действий.

В Генпрокуратуре заявили, что поджоги и подрывы зданий военных комиссариатов будут расцениваться как теракты или диверсии. Их исполнители, как отметили в ведомстве, будут нести уголовные наказания в соответствии с законодательством.