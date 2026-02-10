Зимняя Олимпиада — 2026
В российском регионе на карантин закрыли почти 70 школьных классов

В Псковской области 69 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Псковской области на карантин из-за распространения ОРВИ закрыли 69 классов в 32 школах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Эпидемия также коснулась детских садов и колледжей.

По данным ведомства, в четырех группах трех детских садов и четырех группах двух средних профессиональных школ была временно приостановлена деятельность. Также один детский сад полностью закрыт для посещения из-за карантина.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает меры для предотвращения распространения инфекции. Ведется постоянный мониторинг и координируются действия ответственных служб.

Ранее в детском саду в Воронеже у троих воспитанников диагностировали кишечную инфекцию. Один из детей был госпитализирован с высокой температурой, которую врачи смогли сбить только через сутки после посещения детсада. Региональное министерство здравоохранения подтвердило информацию, уточнив, что двое детей попали в больницу, а третьему госпитализация не потребовалась.

