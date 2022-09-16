В Екатеринбурге семимесячный ребенок задохнулся в одеяле В Екатеринбурге семимесячный ребенок задохнулся в одеяле, пока его мать была пьяна

Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

В Екатеринбурге семимесячный ребенок погиб от удушья, его мать в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал E1. По предварительной версии, малыш задохнулся в одеяле.

Семья вызвала бригаду медиков, но те не сумели спасти ребенка. Соседи родителей отметили, что на теле мальчика не было следов насильственной смерти. По их словам, семья, в которой случилась трагедия, неблагополучная: мать младенца часто выпивала вместе с сожителем.

Правоохранительные органы Екатеринбурга произошедшее пока не прокомментировали.

13 сентября двухлетняя девочка умерла после посещения детского сада на юге Санкт-Петербурга. Известно, что мать отвела девочку в садик в хорошем самочувствии, но позже ей стало плохо: у нее посинели губы, и ребенок потерял сознание. Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи, а до прибытия медиков девочке пыталась помочь медсестра. Врачи прибыли в 11:00, но спасти ее жизнь не удалось, девочка скончалась в машине скорой.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что только в первой половине 2022 года в Подмосковье из окон выпало 55 детей, 11 из них скончались от тяжелых травм. Она подчеркнула, что большинство несчастных случаев произошло по халатности родителей.