Более 50 детей выпали из окон за полгода в Подмосковье

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Только в первой половине 2022 года в Подмосковье из окон выпало 55 детей, 11 из них скончались от тяжелых травм, сообщила в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она подчеркнула, что большинство несчастных случаев произошло по халатности родителей, пишут «Вести Подмосковья».

Многие родители считают, что подобные истории происходят только в неблагополучных семьях, с ними такое не случится никогда. Но, из моей практики, 90% случаев выпадения малышей из окон происходят в самых обычных благополучных семьях, когда взрослые находятся дома: говорили по телефону, вышли в туалет, варили борщ, тем временем ребенок оказался один в комнате с открытым окном или сам забрался на подоконник и открыл его, — написала омбудсмен.

Правозащитница призывает всегда следить за своим ребенком, не подпускать его к открытым окнам и не разрешать играть на подоконнике. Мишонова добавила, что наличие москитной сетки не убережет от возможной трагедии.

На юго-востоке Москвы 21 июля из окна квартиры выпала пятилетняя девочка. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. В столичной прокуратуре отметили, что ребенок находился дома не один: с ней была ее мать и еще двое детей. Уголовное дело возбуждать не стали.