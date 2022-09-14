Двухлетняя девочка умерла после посещения детского сада в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка умерла после посещения детского сада в районе Купчино на юге Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ. Ребенка пытались спасти медики, но она скончалась прямо в карете скорой помощи, причина смерти пока не установлена.

Трагедия случилась утром 13 сентября. Мать отвела девочку в садик в хорошем самочувствии, а утром ей стало плохо: у нее посинели губы, и ребенок потерял сознание. Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи, а до прибытия медиков девочке пыталась помочь медсестра. Врачи прибыли в 11:00, но спасти ее жизнь не удалось, девочка скончалась в машине скорой.

Следствие проверяет обстоятельства произошедшего. По факту инцидента назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что на девятилетнюю девочку в Кемеровской области упала лестница на детской площадке, ребенок умер по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.