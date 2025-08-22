В российском городе появилась улица в честь Балабанова В Екатеринбурге назвали улицу в честь режиссера Алексея Балабанова

В Екатеринбурге появилась новая улица, названная в честь известного режиссера Алексея Балабанова, сообщает пресс-служба городской администрации. Улица располагается в Чкаловском районе.

Вместе с этим в Академическом районе города две новые улицы получили имена выдающихся ученых. Одна из них названа в честь академика Игоря Курчатова, другая — в честь академика Николая Вавилова. Улица Академика Курчатова берет начало от улицы Амундсена и плавно переходит в улицу Академика Вавилова, образуя единую транспортную артерию.

Ранее стало известно, что дом в Екатеринбурге, где в свое время проживал Балабанов, стал местом сбора маргинальных личностей. Со слов местных жителей, притон предположительно организован жильцом второго этажа. Соседи утверждают, что на протяжении пяти лет в подъезде регулярно появляются сомнительные посетители, которые вырывают домофоны, бесцельно бродят по парадной, а иногда проникают в квартиру через окно.

До этого депутат Елена Драпеко в комментарии NEWS.ru высказалась против запрета фильмов Балабанова. Парламентарий пояснила, что ее неправильно истолкованное высказывание касалось исключительно возрастного ценза для картин, в частности фильма «Груз 200», а не полного запрета произведений режиссера. Драпеко подчеркнула, что такие работы как «Брат» требуют лишь четкого определения возрастных категорий для зрителей.