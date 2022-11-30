В Астрахани в ДТП с маршруткой и пожарной машиной погиб человек

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Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Трусовском районе Астрахани, сообщили в МВД России по Астраханской области. Во время аварии в салоне такси находились девять пассажиров, из них трое — несовершеннолетние, в грузовике были двое пожарных.

В спецтранспорте находились два работника ГКУ «Волгоспас». В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе трое несовершеннолетних (мальчики 2007, 2012 и 2014 годов рождения), один сотрудник противопожарной службы 2003 года рождения погиб на месте происшествия. Все пострадавшие госпитализированы, — сказано в сообщении МВД.

В зоне ДТП затруднено движение транспорта. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что при столкновении двух трамваев в Новосибирске пострадали 15 человек. Они были госпитализированы. В ведомстве отметили, что водитель трамвая оказался заблокирован и спасателям пришлось вызволять его с помощью специального оборудования.