Число пострадавших в ДТП с трамваями в Новосибирске возросло до 15 человек

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При столкновении двух трамваев в Новосибирске пострадали 15 человек, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Они были госпитализированы. В ведомстве отметили, что водитель трамвая оказался заблокирован и спасателям пришлось вызволять его с помощью специального оборудования.

В результате ДТП в медицинское учреждение доставлено 15 человек, характер и тяжесть последствий устанавливаются. На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Авария произошла 30 ноября на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома 40. В МВД добавили, что трамвай № 8 двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Маркса в сторону улицы Мира и у дома 40 столкнулся с трамваем № 15, который ехал ему навстречу.

Ранее в региональном Минздраве сообщали о 12 пострадавших. Они получили ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших также есть два 17-летних подростка. Очевидцы отмечали, что столкновение произошло на светофоре: в стоящий на красном сигнале трамвай на большой скорости влетело другое транспортное средство. Один из очевидцев уточнил, что при столкновении в одном из трамваев вылетели поручни.