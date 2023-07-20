«Ъ»: в продукции Avon нашли листовки в поддержку ВСУ

Фото: Igor Sinitsyn / Global Look Press

В продукции косметической компании Avon нашли листовки в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и Вооруженных сил Украины, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на правоохранительные органы. В настоящее время СК РФ проводит проверку.

Клиенты Avon в доставляемых курьерами посылках обнаружили печатные записки, в которых был текст с осуждением специальной военной операции на Украине. Также была благодарность террористам, организовавшим нападения на Брянскую и Белгородскую области, передает газета.

При проведенном исследовании зафиксированы призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Руководство косметической компании пока никак не комментировало ситуацию.

Поводом для проверки стал заказ одного из клиентов Avon. Он нашел в коробке с духами похожую на фискальный чек бумагу со странным содержанием. Полиэтиленовая пленка при этом была вскрыта. Позднее во второй коробке обнаружили похожую записку, но парфюм при этом был запечатан соответствующим заводским образом.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины подорвали Крымский мост. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле не сомневаются в причастности Киева к теракту.