В пробах водопроводной воды в Муроме нашли опасный вирус СК: в пробах водопроводной воды в Муроме обнаружили норовирус второго типа

В пробах водопроводной воды в Муроме нашли норовирус, сообщила пресс-служба СК России по региону. В ведомстве отметили, что он мог стать причиной массового отравления, передает РИА Новости.

Основная версия — это попадание источника инфекции в водопроводную воду. Специалисты Роспотребнадзора брали пробы у заболевших и образцы водопроводной воды по месту их жительства — и у заболевших, и в водопроводной воде обнаружен норовирус второго типа, — отметили представители СК.

Ранее в правительстве Владимирской области подтвердили, что в Муроме зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции, госпитализировано 50 человек, из них 25 — дети. Пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести и получают необходимое лечение.

До этого глава округа Евгений Рычков заявил, что причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, по предварительным данным, стал норовирус. По его словам, патоген передается как обычный грипп. Позже число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром Владимирской области увеличилось до 385 человек. На данный момент госпитализированы 32 ребенка, их состояние оценивается как средней степени тяжести.