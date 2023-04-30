В Приморском крае собака искусала пятилетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Находке собака напала на пятилетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале МВД Приморского края. Животное искусало ребенка до такой степени, что его пришлось госпитализировать.

Заявление в полицию подал 38-летний житель города после того, как собака атаковала его сына в районе дома № 35 на улице Нахимовской. Мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают степень тяжести нанесенного ребенку вреда. Полицейские опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

21 апреля в Чите разъяренная собака набросилась на четверых школьников. Очевидец рассказал, что дети пытались самостоятельно отогнать животное, но та продолжала нападать. Прогнать собаку удалось водителю автомобиля, который проезжал мимо.

До этого стая псов загрызла ребенка неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм. Позднее начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга Анатолия Байкарова отправили под домашний арест по делу о гибели ребенка.