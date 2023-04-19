Начальника ЖКХ Оренбурга поместили под домашний арест Начальника ЖКХ Оренбурга отправили под домашний арест после гибели ребенка

Фото: oren.sledcom.ru

Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга Анатолия Байкарова отправили под домашний арест по делу о гибели ребенка после нападения бездомных собак, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд города. Мужчину обвинили в халатности.

Ленинский райсуд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня, — говорится в сообщении.

Стая псов загрызла ребенка 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ранее стало известно, что мальчик, которого загрызли бездомные собаки в Оренбурге, вместе с друзьями собирал угощения на Пасху. Об этом писали СМИ со ссылкой на местную жительницу Олесю. По ее словам, собаки и ранее нападали на детей в этом районе, но власти не предпринимали никаких действий, чтобы обеспечить безопасность на улицах.

Уточняется, что в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга и в автономной некоммерческой организации «Мы нашли вам друга» проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся отлова бездомных животных.