Рассвирепевшая собака набросилась на четырех школьников в Чите

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Чите разъяренная собака набросились на четверых школьников, сообщает портал Lenta75.ru со ссылкой на очевидца. Он рассказал, что дети пытались самостоятельно отогнать собаку, но та продолжали нападать. Прогнать животное удалось водителю автомобиля, который проезжал мимо. В Сети появилось видео с моментом нападения на школьников.

Собака напала на детей сегодня утром. Они пытались сами отогнать ее, но ничего не вышло. В итоге на помощь школьникам пришел водитель автомобиля, который проезжал мимо. Он начал сигналить, чтобы прогнать животное, — рассказал собеседник портала.

По факту произошедшего Следственный комитет России начал доследственную проверку. Следователи планируют допросить школьников, которые подверглись нападению собаки, очевидцев и должностных лиц Читы, отвечающих за безопасность жителей.

16 апреля стая псов загрызла ребенка неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм. Позднее начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга Анатолия Байкарова отправили под домашний арест по делу о гибели ребенка.