В Приморском крае ответили на слова депутата о попытке подкупа губернатором

https://static.news.ru/photo/18d49258-ac16-11eb-a9ab-96000091f725_660.jpg Олег Кожемяко Фото: primorsky.ru

Представитель губернатора Приморского края Олега Кожемяко назвал бредом заявление депутата законодательного собрания Приморского края от КПРФ Андрея Ищенко о том, что глава региона пытался его подкупить, сообщает РБК.

Ранее Ищенко опубликовал в Instagram видео, в котором назвал губернатора «самозванцем», и рассказал, как Кожемяко в ходе избирательной кампании осенью 2018 года якобы предлагал ему $2 млн за отказ участвовать в выборах. Пресс-секретарь главы региона Макар Руденчик прокомментировал эти слова.

Это больше похоже на бред человека, чья адекватность вызывает большие сомнения, — цитирует его медиапортал.

Как сообщалось ранее, Кожемяко заявил, что член «Единой России» Игорь Хрущёв из Владивостока будет исключён из политического объединения после обнародования в Сети скандального ролика с его участием.

На видео некий мужчина достал из припаркованного на обочине автомобиля Mercedes пустую канистру, выкинул её на улицу и уехал. Героем ролика оказался Хрущёв, работающий руководителем Международного партийного центра «Единой России».