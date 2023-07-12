В Приморске мужчина превратил «жигули» в арт-объект с помощью ковра

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Ленинградской области житель Приморска обшил корпус своей красной 2106 белым длинноворсовым ковром. На изготовление арт-объекта умелец потратил три дня.

Мужчина назвал свое произведение «Шерстьнерка». В комментариях к постам о своей машине житель Приморска предлагает всем желающим погладить автомобиль и сфотографироваться с ним.

Пользователи сравнили «Шестьнерку» с автомобилем из американской комедии «Тупой и еще тупее». Один из главных героев ездил на грузовике, сделанном в виде собаки с высунутым языком. Правда, в фильме под «гримом» была спрятана машина Ford Econoline 1984 года выпуска.

Ранее житель Армавира выставил на продажу автомобиль ВАЗ-21099 2004 года выпуска, стилизованный под Ferrari F8 Tributo. Пробег «девятки» составляет 200 тысяч километров. Внутри него установлен трехлитровый двигатель на 250 лошадиных сил. Машину можно было приобрести за 400 тысяч рублей.