В Приморье заметили тигра с необычным поведением

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Специалисты Центра «Амурский тигр» выясняют причину необычного поведения хищника, который объявился в Партизанском районе Приморского края. Тигр спокойно выходит к людям, сидит на обочине дороги, не убегает и, видимо, никого не боится. Видео с полосатым красавцем, которого окрестили Барсиком, опубликовано в Telegram-канале Центра.

Хищника, который с легкой руки одного из очевидцев получил прозвище Барсик, заметили на обочине дороги. Заметили один, два, три... Несколько раз в общем — непорядок, несвойственно так хищному зверю себя вести, — говорится в сообщении.

На место выхода тигра к людям приезжали полицейские и инспекторы охотнадзора. Они осмотрели лежку, не нашли следов крови и пришли к выводу, что тигр не ранен. Истощенным он тоже не выглядит. Специалисты пришли к выводу, что это может быть очень любопытный молодой самец либо самка, у которой неподалеку находятся тигрята, что маловероятно.

С рассветом специалисты продолжат работу, чтобы удостовериться в том, что с редким зверем все в порядке и обеспечить безопасность людей, — сказано в сообщении организации по сохранению и изучению амурского тигра.

Ранее Центр «Амурский тигр» опубликовал уникальное видео прогулки тигрицы с четырьмя тигрятами в национальном парке «Бикин» Приморского края. Специалисты называют крайне редким случаем, когда у амурского тигра появляется такое многочисленное потомство.