«Полосатая мама»: прогулка тигрицы с четырьмя тигрятами попала на видео Уникальное видео тигрицы с четырьмя тигрятами в Приморском крае появилось в Сети

Фото: Aditya Singh/imageBROKER.com/Global Look Press

Центр «Амурский тигр» опубликовал уникальное видео прогулки тигрицы с четырьмя тигрятами в национальном парке «Бикин» Приморского края. Специалисты называют крайне редким случаем, когда у амурского тигра появляется такое многочисленное потомство.

Кадры сделаны в середине сентября. Полосатая мамаша вальяжно идет по берегу реки, за ней вприпрыжку бегут парочка малышей, за которыми поспевают еще двое тигрят. Хвосты у малышни задорно подняты вверх, на ушках мелькают белые пятнышки. Все семейство важно удаляется в лес по своим кошачьим делам.

Очень редкий случай, когда тигрица принесла четырех тигрят. На видео им 2–2,5 месяца. Давайте пожелаем ей удачи в их выращивании! — говорится в подписи к ролику.

Эта же семья, по всей вероятности, попала на камеру фотоловушки в ночное время. На кадрах тигрята играют и ластятся к матери, которая облизывает своих детенышей.

Ранее Центр «Амурский тигр» опубликовал видео, на котором полосатый обитатель слушает радиостанцию в Дальнереченске Приморского края. Камера фотоловушки сняла дикую кошку рядом с передатчиком РТРС.