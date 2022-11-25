Центр «Амурский тигр» показал слушающего радио тигра

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центр «Амурский тигр» опубликовал видео, на котором полосатый обитатель слушает радиостанцию в Дальнереченске Приморского края. Камера фотоловоушки сняла дикую кошку рядом с передатчиком РТРС.

Тигры тоже слушают радио! В полночь тигр пришёл послушать радио «Владивосток FM», — говорится в шутливой подписи к ролику.

На кадрах зверь медленно выходит из-за дерева, проходит мимо станции, останавливается напротив камеры и внимательно смотрит в объектив. Он словно действительно прислушивается к радиопередатчику, а после уходит по зимнему снегу в лес такой же вальяжной походкой.

По сообщению сотрудников радиостанции, недавно возле вышки прогуливалась тигрица с тигренком, которые, вероятно, тоже заинтересовались незнакомым объектом.

Ранее центр «Амурский тигр» опубликовал видео с позирующим на камеру мобильного телефона полосатым красавцем. Зверя снял очевидец в селе Анисимовка Шкотовского района в Приморье, который на авто возвращался домой после работы.