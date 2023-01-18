В Приамурье сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги в Амурской области сошли с рельсов 22 грузовых вагонов. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в связи с инцидентом задержаны пассажирские поезда.

По предварительным данным, 18 января в 1.38 (мск) на перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области) произошел сход 22 вагонов грузового поезда. Движение по перегону временно приостановлено, — говорится в сообщении.

В июне в Приамурье на перегоне Сгибеево — Большая Омутная сошли с рельсов 19 вагонов. В результате на некоторое время была перекрыта Транссибирская магистраль, что привело к задержке поезда Москва – Владивосток.

Ранее врачи Можайской центральной районной больницы спасли молодого человека, попавшего под поезд. Он поступил к медикам с сочетанной черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей правого предплечья, осколочной раной правой лопаточной кости и обширной раной правого плеча с размозжением. Заведующий отделением хирургии Александр Акименко рассказал, что пострадавшему произвели интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких.