В Приамурье приостановили работу детсада после отравления 17 детей

Фото: ds16.su

В поселке Прогресс Амурской области отравились 17 воспитанников детского сада «Золотая рыбка», сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. Работа дошкольного учреждения временно приостановлена.

12 июля Райчихинским городским судом принято решение признать виновным юридическое лицо МДОБУ «Детский сад № 16 „Золотая рыбка“» в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что причиной отравления стала энтеровирусная инфекция. Кроме того, Роспотребнадзор зафиксировал нарушения режима мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды и дезинфекции, формальный подход к проведению «утренних фильтров».

В областном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) сообщили, что после решения суда возбуждено исполнительное производство. После того, как заведующая детсадом была с ним ознакомлена, приставы проверили помещение и опечатали его.

Накануне стало известно о похожем случае в городе Орске Оренбургской области. Там отравились 36 дошкольников, восемь из которых были госпитализированы. Согласно данным городской администрации, причиной отравления детей стал йогурт местного производства.