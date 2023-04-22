В Подмосковье загорелся цех по утилизации пластика

Фото: МЧС России

В подмосковных Люберцах произошел пожар в цехе по утилизации пластика и резины, сообщается на сайте главка МЧС по региону. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров, пожар локализован.

В ведомстве добавили, что в борьбе с огнем задействованы 38 человек и 11 единиц техники. Пострадавших в результате возгорания нет.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видны горящие автомобильные покрышки и столб черного дыма. Отмечается, что он заметен за несколько километров от места пожара.

Накануне в подмосковном Зеленограде произошел пожар в одном из зданий на территории завода электроприборов «Квант», который производит телевизоры Hyundai, Xiaomi и других брендов. Горело одно из помещений на втором этаже трехэтажного здания, в котором располагаются столовая, склад и офисы.

Ранее в городе Дзержинске Нижегородской области горело предприятие по производству пластмасс. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м, возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. В тушении были задействованы 32 человека и восемь единиц техники.