Водителей предупредили о неожиданной опасности на дорогах Подмосковья Минтранс предупредил водителей о появлении лосей на дорогах Подмосковья

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Водителей призвали быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности на дорогах Московской области в связи с сезонной миграцией лосей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию Минтранса региона. Как рассказали в ведомстве, животные стали часто выходить на дороги, что зачастую приводит к трагическим последствиям.

В начале месяца на дорогу в Серпухове выбежал лось — произошло столкновение. Машина врезалась в дерево и загорелась. Водитель и два пассажира с травмами разной тяжести были оперативно доставлены в больницу, — говорится в сообщении Минтранса.

По данным ведомства, всего с начала года в регионе произошло шесть наездов на лосей, в результате чего один человек погиб и девять пострадали. Происшествия случились в Волоколамске, Дмитрове, Истре, Серпухове, Солнечногорске и Шаховской.

Водителям напомнили, что при проезде в зонах действия знака «Дикие животные» необходимо снизить скорость, утром и вечером двигаться с включенным дальним светом фар и не пользоваться звуковым сигналом. При появлении животного также необходимо снизить скорость.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как спастись при столкновении с лосем. По его словам, нужно прижаться к стойке автомобиля, так как в большинстве случаев туша лося падает на крышу машины, сминая ее, а прижавшись к стойке, есть шанс выжить. Также важно не отпускать руль. Если же лось только появился на дороге, ему нельзя сигналить, иначе животное может резко остановиться или развернуться. Его можно объехать, так как обычно лось идет по своей траектории.