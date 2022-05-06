Биолог рассказал, как водителю спастись при столкновении с лосем Биолог Глазков: при столкновении с лосем нужно прижаться к стойке автомобиля

Фото Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

При столкновении с лосем нужно прижаться к стойке автомобиля и не отпускать руль, предупредил биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в разговоре с «Невскими Новостями». Если же лось только появился на дороге, ему нельзя сигналить, иначе животное может резко остановиться или развернуться. Его можно объехать, так как обычно лось идёт дальше по своей траектории.

Если столкновение с животным произошло, то руки не отжимаем от руля, держим машину и корпус весь прижимаем к ближайшей стойке, прямо жмёмся к стойке, потому что туша падает обычно на крышу, приземляется и сминает всё. У стойки вы можете сохранить свою жизнь. Если вы пассажир — та же самая картина, — сказал Глазков.

Он добавил, что при аварии нужно вызвать ГИБДД, а погибшее животное нельзя присваивать себе. Глазков также посоветовал останавливаться и пережидать, если лоси впереди переходят дорогу.

Ранее руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко рассказал, как избежать столкновения на дороге с бобром. Следует либо притормозить, либо объехать зверя, нужно избегать резких движений автомобиля. Они пугают животное, и оно может начать действовать ещё более непредсказуемо, объяснил Мартыненко. Он отметил, что места, где животные перебегают дорогу, помечены знаками. Вот там стоит вести себя особенно внимательно.