Сотрудники Wildberries обокрали склад компании на 1 млн рублей В Подмосковье сотрудники Wildberries украли со склада компании товары на 1 млн рублей

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Сотрудники Wildberries украли со склада компании в подмосковном поселке Случайный товары почти на 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. Юрист маркетплейса обратился в полицию и рассказал, что накануне около 09:00 утра к складу подъехала грузовая «Газель», в нее погрузили электрические триммеры, чайники, камеры видеонаблюдения и около 400 электробритв. После этого злоумышленники уехали в неизвестном направлении.

Позже машину обнаружили в Ногинске, когда товар уже разгружали в один из гаражей. На месте задержали девять человек — работников Wildberries. С ними сейчас работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Момент задержания злоумышленников попал на видео. Полицейские обнаружили грабителей, когда те выгружали товары. Полицейские изъяли 187 камер видеонаблюдения, 206 электрических триммеров и 17 электрочайников.

Ранее в Москве мужчина ограбил секс-шоп. Молодой человек выбрал по рекомендации продавца «хороший вибратор и интимный гель-возбудитель», но на карте не оказалось денег. Пока продавец проверяла работу платежного терминала, мужчина пошел прочь из магазина.

Работница секс-шопа догнала нарушителя на улице, однако оба поскользнулись, упали и грабителю удалось убежать. Позже правоохранители отследили по камерам, в какой подъезд забежал преступник.