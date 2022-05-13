В Подмосковье рассказали, как правильно благоустраивать местность Министр благоустройства Подмосковья: при проведении работ по облагораживанию местности важно опираться на удобство

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

При проведении работ по облагораживанию местности важно опираться не на моду, а на удобство, заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. По его словам, правильнее всего в такой ситуации — найти баланс между стоимостью, актуальностью и комфортом, пишет РИАМО.

Мы гонимся не за модой, а за удобством. Важно найти баланс между комфортом, стоимостью и актуальностью. Безусловно, объекты должны быть красивыми и радовать глаз. Мы стараемся сохранить эстетику местности — для этого к работе привлекаем архитекторов, которые живут или часто бывают в подмосковных городах, как-то с ними связаны, — отметил Хайкин.

По словам министра, именно такие архитекторы выбирают решения, подходящие к исторической среде города. В то время как региональное министерство несёт ответственность за качество материалов, используемых при строительстве. Хайкин считает, что при благоустройстве, например, набережной крайне важно использовать хорошие сваи, доски и нержавеющую сталь. При этом у качелей обязательно должны быть прочные канаты, резюмировал министр.

Ранее стало известно, что благоустройство исторического центра Звенигорода завершится в 2022 году. Оно было начато в прошлом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».