В Подмосковье прооперировали пенсионерку с «кладом» в животе В Подмосковье хирурги извлекли из живота пенсионерки монеты, иглы и гвозди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Долгопрудном врачи провели экстренную операцию 72-летней пенсионерке и извлекли из ее живота восемь монет, два гвоздя и десять игл, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина пошла на поправку, но ей еще предстоит длительное лечение.

Пенсионерку доставили в больницу с жалобами на сильные боли в животе. Посторонние предметы в нем врачи обнаружили в ходе диагностики. Женщина призналась, что монеты, гвозди и иглы проглотила сама. Причины такого поступка не уточняются.

По словам медиков, пациентке повезло, что все эти предметы не попали в кишечник. В этом случае для пенсионерки все могло закончиться летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в Китае прооперировали 14-летнюю девочку, в желудке и кишечнике которой скопилось три килограмма ее собственных волос. Чтобы удалить их из организма, хирургам потребовалось два часа. Присутствие такого количества волос в пищеварительном тракте подростка медики объяснили пикацизмом — расстройством пищевого поведения, при котором человек употребляет в пищу несъедобные объекты.