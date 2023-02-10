В Подмосковье произошел взрыв на балконе пятиэтажного дома Экстренные службы сообщили о взрыве на балконе пятиэтажного дома в подмосковном Богородском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На балконе пятиэтажного дома в подмосковном городе Богородское произошел взрыв, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб. Пострадал один человек. В результате ЧП оказались повреждены фасад дома и остекление.

Взрыв раздался на балконе квартиры на пятом этаже в городе Богородском. Поврежден фасад дома и остекление. Однако пожара удалось избежать, — сообщил источник.

В экстренных службах рассказали, что от взрыва пострадал хозяин квартиры, на балконе которой случилось ЧП. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Новосибирске. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы были 50 человек.

По последним сведениям, количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения в Новосибирске достигло 13 человек.