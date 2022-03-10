В Подмосковье построят детские сады суммарной стоимостью в 640 млн рублей

Вблизи деревни Сабурово городского округа Красногорск планируют построить детский сад на 310 мест, начальная стоимость контракта для подрядчика составляет почти 388 млн рублей. Строительство планируют закончить в конце 2024 года, сообщают «Вести Подмосковья».

Детский сад на 310 мест будет построен вблизи деревни Сабурово городского округа Красногорск. Стоимость контракта оценивается почти в 388 млн рублей. Претенденты в подрядчики могут подавать заявки до 25 марта. В здании дошкольного учреждения разместятся помещения для групп, буфет, спортивный и музыкальный залы, общественные пространства и административно-бытовые комнаты, — пишет издание.

Второй детский сад планируют построить в посёлке ВУГИ люберецкого округа. Заведение будет рассчитано на 200 детей, а максимальная стоимость контракта составляет 252 млн рублей. В детском саду обустроят помещения для групп, общественные пространства, кабинеты для занятия спортивными играми и музыкой.

Ранее стало известно, что на благоустройство Центрального парка Реутова, а также прилегающих к нему улицы Южной и Юбилейного проспекта выделили около 217 млн рублей. На территории планируют построить площадки для гольфа, пляжные сооружения и горные убежища.