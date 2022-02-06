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В Центральном парке Реутова построят площадки для гольфа и горные убежища

15:29, 07 февраля 2022
В Центральном парке Реутова построят площадки для гольфа и горные убежища Реутовский центральный городской парк Фото: culture.ru
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На благоустройство Центрального парка Реутова,а также прилегающих к нему улиц Южной и Юбилейного проспекта, выделили практически 217 млн рублей. На территории планируют построить площадки для гольфа, пляжные сооружения и горные убежища, сообщают «Вести Подмосковья».

Работы по благоустройству Центрального парка, улицы Южной и Юбилейного проспекта в городском округе Реутов оценены заказчиком в 216, 996 млн рублей. Планируется, что подрядчик должен выполнить все работы с 1 апреля текущего года до наступления осени. На территории предстоит сделать площадки для игры гольф, пляжные сооружения, горные убежища и наполнить пространство «парковыми сооружениями для отдыха», — пишет издание.

По данным СМИ, полтора года назад были завершены работы по благоустройству Центрального парка Реутова. Тогда специалисты заменили дороги и тропинки парка, установили современную игровую зону и площадку для скейтеров, также настроили систему видеонаблюдения и оборудовали точки доступа к Wi-Fi.

Ранее патриарх Кирилл согласовал объём финансирования в 850 млн рублей на строительство первой очереди храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутово. Этот храм жители называют «олимпийским» из-за количества спортсменов-олимпийцев, которые участвуют в приходской жизни.

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