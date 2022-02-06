В Центральном парке Реутова построят площадки для гольфа и горные убежища

На благоустройство Центрального парка Реутова,а также прилегающих к нему улиц Южной и Юбилейного проспекта, выделили практически 217 млн рублей. На территории планируют построить площадки для гольфа, пляжные сооружения и горные убежища, сообщают «Вести Подмосковья».

Работы по благоустройству Центрального парка, улицы Южной и Юбилейного проспекта в городском округе Реутов оценены заказчиком в 216, 996 млн рублей. Планируется, что подрядчик должен выполнить все работы с 1 апреля текущего года до наступления осени. На территории предстоит сделать площадки для игры гольф, пляжные сооружения, горные убежища и наполнить пространство «парковыми сооружениями для отдыха», — пишет издание.

По данным СМИ, полтора года назад были завершены работы по благоустройству Центрального парка Реутова. Тогда специалисты заменили дороги и тропинки парка, установили современную игровую зону и площадку для скейтеров, также настроили систему видеонаблюдения и оборудовали точки доступа к Wi-Fi.