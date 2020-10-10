В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Московской области. Причиной стал густой туман.
Потенциально опасная погода сохранится в регионе с 23:00 11 октября до 10:00 12 октября, следует из сообщения,
В Коломенском городском округе и городском округе Шатура «жёлтый» уровень опасности продлён до 12:00 12 октября, так как существует риск возникновения пожаров.
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.
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