В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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Число детей, которые были госпитализированы в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции, возросло до 54. Ранее сообщалось, что в больницы попали 46 человек.

Врачи оценивают состояние всех детей как средней и лёгкой степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана. Инцидент произошёл в Махачкале. Первоначально стало известно, что в больницы с...