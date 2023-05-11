В Подмосковье мать снимала порно с девятилетним сыном и коллегой с завода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Дзержинском задержана 40-летняя начальница отдела одного из местных предприятий, которая снимала порно с участием 9-летнего сына и 26-летнего коллеги с завода, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, следователи изъяли у подозреваемой три жестких диска.

SHOT пишет, что видео было обнаружено в Сети, теперь возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

По информации канала, женщина воспитывает ребенка без отца, однако семья не стояла на каком-либо учете.

Ранее в Москве был задержан предполагаемый педофил, который заманивал детей поиграть в PlayStation и показывал им порно. 33-летний IT-специалист жил один в квартире дома на Долгопрудной аллее. Соседи подтверждают, что у него дома часто бывали школьники.

До этого в Нижнем Новгороде воспитателя-педофила, работавшего в детском саду, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Обвиняемого задержали в октябре 2021 года. На протяжении нескольких лет мужчина домогался мальчиков во время тихого часа. Воспитатель проработал в детском саду 11 лет. За это время он успел выпустить три группы.