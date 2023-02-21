В подъезде жилого дома обрушилась лестница и вырвала кусок стены

Фото: Администрация города Нижневартовск

В подъезде жилого дома в Нижневартовске обрушилась лестница после того, как почти две недели назад на первом этаже треснула стена. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Подъем». Канал сообщает, что недавно в доме проводили капитальный ремонт фасада.

Депутат Анатолий Криста сообщил, что ранее за стеной начала шуметь вода и жители вызвали сантехников, однако ночью лопнули трубы отопления и повредили стену, передает «Подъем».

В администрации Нижневартовска сообщили каналу, что угрозы для жильцов нет, лестницу скоро демонтируют.

Сейчас полностью восстановлена система теплоснабжения, то есть дом под отоплением, всё работает в штатном режиме. Сейчас производятся демонтажные работы простенка и ступеней, которые были закреплены на этот простенок. Несущие способности конструкции не нарушены, угрозы жизни для проживания не наблюдается, — заявили в ведомстве.

Ранее в подъезде многоквартирного дома в центре Москвы обрушился потолок, однако жертв удалось избежать.