В подъезде жилого дома в КЧР нашли тело девочки с перерезанным горлом В Карачаевске ученице четвертого класса перерезали горло

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Карачаевске в подъезде жилого дома нашли тело местной четвероклассницы, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, у девочки было перерезано горло. По подозрению в совершении убийства был задержан 15-летний сосед девочки по имени Алан. Подросток свою вину не признает.

По данным Mash Gor, тело девочки было найдено 20 апреля около 15:00 под дверью напротив ее же квартиры. Как рассказали родители, их дочь вышла из дома в районе полудня и пропала. Представитель управления МВД по Карачаево-Черкесии в беседе с «КП Северный Кавказ» подтвердил факт смерти девочки.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Костроме школьник зарезал 12-летнюю одноклассницу ножом в подъезде. Вечером 10 октября девочка не вернулась домой и в городе начались ее поиски. Тело ребенка с колото-резаными ранениями нашли в подъезде одного из многоквартирных домов. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.