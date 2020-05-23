В Петрозаводске рассказали о правилах работы ТЦ после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/4f2f1a08-9dd0-11ea-9305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объекты розничной торговли, включая торговые центры, возобновят работу в Карелии с 26 мая в тестовом режиме. В администрации столицы республики назвали условия, которые должны соблюдаться при работе ТЦ.

В Петрозаводске торговым центрам и непродовольственным магазинам разрешается работать при строгом соблюдении профилактических мер. На объектах площадью менее 200 квадратных метров на одного покупателя должно быть не меньше 20 квадратных метров, площадью более 200 квадратных метров — не менее 30 квадратных метров на каждого покупателя, а в крупных ТЦ площадью свыше 2000 квадратных метров должно быть как минимум 50 квадратных метров на покупателя.

В мэрии Петрозаводска пояснили, что торговым центрам необходимо ввести контроль за использованием масок и соблюдением социального дистанцирования покупателями, обеспечить при входе и на территории ТЦ места для дезинфекции рук антисептиками. Кроме того, нужно проводить регулярную уборку помещений, передаёт karelinform.ru.

В администрации добавили, что торговые центры открываются в тестовом режиме до 1 июня. Окончательное решение будет принято после проверки соблюдения ими всех правил.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Карелии сообщило об ослаблении введённых из-за коронавируса мер. С 1 июня разрешили открыться кемпингам и туристическим базам. Основным требованием для начала работы является наличие отдельных коттеджей или обустройство индивидуальных входов. Питание можно организовывать только с доставкой в номер или на открытом воздухе.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).