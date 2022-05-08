В Петрозаводске назвали улицу в честь защитников Донбасса

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В Петрозаводске одну из улиц назвали в честь защитников Донбасса, сообщил в своём Telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков. Инициатива появления такой улицы принадлежит ему же, и городские власти её поддержали.

Теперь в Петрозаводске есть улица Защитников Донбасса. Сегодня мэр карельской столицы Владимир Любарский подписал соответствующее постановление. Благодарю за поддержку, — написал Парфенчиков.

По его словам, это является данью уважения участникам спецоперации на Украине, которые «исполняют свой воинский долг, защищая мир от нацизма», а также памятью о жителях регионах, отдавших жизнь за свободу Донбасса.

Ранее сообщалось, что в ЛДПР предложили переименовать одну из улиц Воронежа в честь умершего 6 апреля лидера партии Владимира Жириновского. С соответствующей инициативой руководство партии обратилось к главе региона Александру Гусеву. В ЛДПР отметили, что Жириновский неоднократно посещал Воронежскую область и помогал её жителям в решении различных вопросов.